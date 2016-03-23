تنفيذ بلاغ تجريبى بحريق بمستودع شركة بترول لبيان استعداد الأجهزة الأمنية بأسيوط‎

نفذت مديرية أمن أسيوط، الأربعاء، بالتعاون مع كافة القطاعات والأجهزة وتحت إشراف قوات الدفاع الشعبى التابعة للقوات المسلحة بلاغ تجريبى بمقر المستودعات بشركة مصر للبترول بأسيوط لبيان مدى استعداد الأجهزة لمثل هذه البلاغات الكبيرة وكيفية التعامل معها.

ويأتي ذلك فى إطار مشروع القيادة الداخلى الذى ينفذ بمحافظة أسيوط على مدار ثلاثة أيام والذى يهدف لنقل الخبرات من القوات المسلحة للاجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وورد بلاغ تجريبى من القوات لكافة المديريات بالمحافظة والحماية المدنية والمفرقعات يفيد وجود حريق بالمستودع الرئيسى بشركة مصر للبترول، وعلى الفور تحركت قيادات مديرية الأمن والحماية المدنية والشرطة، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء، وأربعة سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم التعامل مع البلاغ التجريبى بنجاح.

يأتى ذلك فى إطار مشروع القيادة الداخلية الذى يهدف لبيان مدى استعداد الاجهزة بمحافظة أسيوط، وجاهزيتها لمثل هذه البلاغات وتقييمها من خلال متخصصين بالقوات المسلحة.