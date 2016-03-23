صور.. تنظيم 15 قافلة طبية خلال 3 أيام بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

قال الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الأربعاء، إنه تم تنظيم 15 قافلة طبية علاجية بمحافظة أسيوط خلال 3 أيام بالتنسيق بين وزارتي الصحة ومحافظة أسيوط برعاية جهاز المخابرات العامة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال القوافل، توقيع الكشف على 7048 مواطن بمراكز أبنوب ومنفلوط والبدارى والفتح وأبوتيج وصدفا والغنايم وديروط وساحل سليم والقوصية وقرية منقباد.

وأوضح الدكتور أحمد أنور، أن القوافل بدأت يوم الأحد وانتهت أمس الثلاثاء بواقع 5 قوافل يومياً وذلك بإستخدام سيارات العيادات المتنقلة يشارك فيها إستشاريين وأخصائيين فى تخصصات “الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الرمد، الجراحة، العظام” حيث قدمت القوافل خدمات الكشف والفحص والعلاج بالمجان وإحالة للمستشفيات العامة والمركزية للحالات التى تحتاج إلى فحوصات أو جراحات لإتخاذ ما يلزم لها من إجراءات مع تسهيل كافة الإجراءات لمستحقى العلاج على نفقة الدولة.

وتابع وكيل وزارة الصحة، أنه تم توقيع الكشف على 7048 مواطن خلال القوافل منها 2975 كشف باطنة و1606 كشف أطفال و917 كشف نساء و593 كشف جراحة و692 كشف جلدية و135 كشف رمد و130 كشف عظام.

من جانبه، أضاف الدكتور رأفت عوض، وكيل مديرية الصحة ومنسق القوافل الطبية أن القوافل شملت كافة مراكز المحافظة وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى في الاماكن المزدحمة والمحرومة من الخدمة لافتاً إلى أن كل قافلة طبية شارك فيها أكثر من 20 طبيباً بالاضافة إلى أعضاء هيئة التمريض والفنيين.

وأشارت نبيلة علي رئيس مركز أسيوط أن القوافل شهدت إقبالا كثيفاً في قرية منقباد حيث شهدت تواجد المئات من المواطنين لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعلى أطفالهم مؤكدة تقديم الدعم اللازم لمساعدة العاملين بالقافلة الطبية.