تقرير في الجول - إثارة الممتاز ب.. موقف المجموعات والصاعدين قبل مراحل الحسم

يقترب دوري الدرجة الثانية "الممتاز ب" من النهاية والذي سيتحدد على إثره الصاعدين للدوري الممتاز في الموسم المقبل 2016-2017 وكذلك الهابطين للثالثة.

وقبل نهاية المجموعات الست بثلاث جولات يستعرض FilGoal.com موقف المجموعات والفرق التي اقتربت من لعب مباراة الترقي.

النظام

في البداية هذا الموسم تغير النظام عما حدث الموسمين الماضيين وبدلا من أن يلعب أول 3 من كل مجموعة دورة ترقي مع أول 3 من مجموعة ثانية في دورة مجمعة من دور واحد يصعد الأول منها للممتاز.

هذا الموسم بدلا من ذلك تقرر أن يلعب أول كل مجموعة مع الأول من المجموعة التالية له مباراتي ذهاب وعودة على أن تصعد 3 أندية للممتاز.

بالنسبة لتحديد الصعود أو الهبوط يتم تحديده عن طريق المواجهات المباشرة أولا ثم فارق الأهداف ثانيا ثم اللعب النظيف ثالثا وأخيرا القرعة في حالة التساوي في كل ما سبق.

موقف المجموعات

حتى الآن وقبل جولتين من النهاية لم يتحدد أي من الصاعدين للترقي سوى طنطا فقط لكن لم يتحدد أي الهابطين، مع وجود مباراة مؤجلة للكثير من الفرق بسبب الارتباط بكأس مصر.

الصعيد

المجموعة الأولى مثلا يحتد الصراع بين الألمونيوم والنصر للتعدين اللذان يتساويان في النقاط 34، فارق الأهداف في صالح الألمونيوم لكن النصر التعدين يتفوق في المواجهات المباشرة بعد أن تعادلا 2-2 بالدور الأول وفاز النصر للتعدين 1-0 بالمباراة الثانية.

قنا أيضا يطارد الفريقين في المركز الثالث برصيد 31 نقطة والمدينة المنورة برصيد 29 نقطة.. فرق المجموعة الأولى كلها لعبت 17 مباراة فقط من 20 عدا سوهاج وبترول أسيوط والمراغة.

في القاع يتصارع فريقا غرب سهيل والمراغة على الهبوط، يحتل غرب سهيل المركز الأخير بـ12 نقطة فيما يحتل المراغة المركز الـ10 برصيد 14 نقطة لكنه لعب مباراة أكثر من المراغة.

أما المجموعة الثانية التابعة لوجه قبلي أيضا يقترب الأسيوطي من حسمها وربما في الجولة المقبلة يحصد بطاقة الصعود للترقي إذا تعادل فقط أمام سمالوط صاحب المركز الأخير.

الأسيوطي يحتل المركز الأول برصيد 44 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه المنيا الذي يحتل المركز الثاني، ولعب الفريقان 18 مباراة ويتبقى لهما مباراتين فقط.

بالنسبة للهبوط فإن سمالوط يقترب بشدة من الهبوط إذ يحتاج لتعثر مركز شباب إبشواي في مبارياته الثلاثة المتبقيين على أن يفوز هو في الثلاثة.. سمالوط لديه فقط 6 نقاط مقابل 14 نقطة لإبشواي.

القاهرة والقناة

مجموعة القاهرة الثالثة ربما تعد هي الأقوى والتي بها الصراع الأشد بين اف سي مصر والنصر والترسانة على الصعود للترقي.

اف سي مصر يتصدر برصيد 37 نقطة ويتبقى له مباراتان فقط فيما يأتي النصر ثانيا برصيد 36 نقطة ويتبقى له ثلاث مباريات والترسانة ثالثا برصيد 35 نقطة ويتبقى له أيضا ثلاث مباريات.

صراع الهبوط بين الحوامدية وميت خاقان لكن الأول هو الأقرب إذ يحتل المركز الأخير برصيد 6 نقاط والثاني يتقدم عنه بـ6 نقاط كاملين قبل 3 مباريات لكل منهما.

مجموعة القناة والتي سيواجه الأول منها متصدر مجموعة القاهرة يحتدم الصراع فيها بين دمياط والشرقية بنفس الرصيد من النقاط 41 وأيضا لعبا 17 مباراة، دمياط تفوق في المواجهة الأولى لكنهما لم يلعبا المواجهة الثانية والتي قد تحسم بشكل كبير المتأهل.

منتخب السويس يأتي ثالثا لكن آماله باتت ضعيفة في الصعود لديه 37 نقطة ولعب مباراة أكثر.

غزل بورسعيد يقترب من الهبوط إذ يحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط ويبتعد عنه الرباط والأنوار بثلاث نقاط ويتبقى للثنائي 3 مباريات.

الإسكندرية ووجه بحري

مجموعة وجه بحري تحدد منها الصاعد لدورة الترقي وهو فريق طنطا الذي حسم الأمور مبكرا متفوقا على المنصورة الذي لعب 18 مباراة ومعه 29 نقطة مقابل 36 نقطة لطنطا من 17 مباراة.

الهبوط مازال مشتغلا بين كهرباء طلخا وسمنود، الأول لعب 17 مباراة ومعه 9 نقاط مقابل 13 نقطة للثاني لكنه لعب مباراة أكثر.

مجموعة الإسكندرية مازال الصراع مشتغلا بين ألعاب دمنهور الذي هبط الموسم الماضي ويحتل الصدارة بـ37 نقطة من 17 مباراة مقابل 36 لفاركو صاحب المركز الثاني ولعب الفريقان 17 مباراة حتى الآن.

معركة الهبوط لا تقل إثارة عن الصعود بين أبو قير للأسمدة الأخير الذي يمتلك 12 نقطة بفارق نقطة عن شباب الضبعة الذي سيواجه الزمالك في كأس مصر ويمتلك 13 نقطة قبل 3 مباريات من النهاية.