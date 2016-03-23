الزمالك يحدد 3 فوائد حققها من ودية نجوم المستقبل

حدد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك ثلاث فوائد حققها فريقه من خوض مباراة ودية أمام نجوم المستقبل والتي أقيمت يوم الأربعاء.

وتغلب الزمالك على نجوم المستقبل وديا بثلاثة أهداف لهدف.

وتحدث تيجانا للصحفيين قائلا:"حققنا ثلاثة مكاسب بعد الفوز على نجوم المستقبل".

وأضاف"أولا اطمأن الجهاز الفني على اللاعبين البعيدين عن المشاركة مثل محمد إبراهيم ومحمد خليفة ورمزي خالد".

وواصل مدير الكرة بالزمالك"ثانيا عودة باسم مرسي للتهديف في المباراة أمر جيد سوف يساعده على العودة لمستواه المعهود خلال الفترة المقبلة التي نحتاجه خلالها في ظل خوض العديد من المباريات المحلية والإفريقية".

وأتم"ثالثا هو استعداد أخير من أجل ملاقاة مركز شباب الضبعة في افتتاح مشوارنا للدفاع عن لقب كأس مصر في ظل أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالأسماء وتشهد مفاجآت كبيرة".