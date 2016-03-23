مفاجأة بالصور.."البرادعى" بمنهج الصف الثانى الابتدائى رغم حذفه من "الخامس"

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، عن إدراجها لاسم الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية الأسبق، فى منهج اللغة العربية للصف الثانى الابتدائى كأحد الحاصلين على جائزة نوبل، وذلك بعد اللغط الذى أثير خلال الأيام القلية الماضية عقب حذف الاسم والصورة من كتب الصف الخامس الابتدائى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وجود اسم البرادعى بمنهج الصف الثانى ضمن قائمة الحاصلين على جائزة نوبل وحذفه بالصف الخامس يعكس تخبط وزارة التربية والتعليم ومركز المناهج، فى طرق ومعايير تنقيح المناهج، موضحًا أنه وفق لمصفوفة المدى والتتابع للمناهج الدراسية، من المفترض أن الموضوعات التى يدرسها الطالب فى سنة دراسية لا يجب أن تتكرر فى السنة التى تليها، لمنع تكرار وتضارب المعلومات، إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة لتطوير المناهج الدراسية، قائلاً: منذ أحداث ثورة يناير وتعمل الوزارة على تطوير المناهج عن طريق تشكيل لجان، مؤكدًا: "كل وزير يجيى يبدأ من الأول".

وأوضح المصدر، أن الوزارة كان من الأحرى لها أن تبرر حذف اسم الدكتور البرادعى من الصف الخامس الابتدائى لوجوده فى منهج الثانى الابتدائى، متسائلاً كيف بررت الوزارة خطأ حذف الاسم من مناهج الصف الخامس بناءً على طلب أولياء الأمور إضافة إلى كونه أكبر من إدراك الطلاب؟ فى الوقت الذى تقرره على طلاب الثانى الابتدائى.

فيما برر أحد مسئولى الوزارة - طلب عدم ذكر اسمه – لـ"اليوم السابع" سبب حذف اسم البرادعى من منهج الخامس الابتدائى والإبقاء عليه فى الثانى الابتدائى، قائلاً: فى منهج الخامس الابتدائى تطلب النشاط الوارد كتابة 3 سطور عن كل من البرادعى والرئيس الراحل أنور السادات، والدكتور أحمد زويل، أما فى الثانى الابتدائى تطلب النشاط توصيل الصور بالأسماء فقط دون كتابة تعليق.

وحصل "اليوم السابع"، على صورة توضح ورود اسم وصورة البرادعى فى منهج الثانى الابتدائى، والدكتور أحمد زويل، والكاتب الكبير نجيب محفوظ، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

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