ليبيا تفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2017 على يد دولة قد تسمع اسمها لأول مرة

أصبح المنتخب الليبي خارج بطولة الأمم الإفريقية 2017 إكلينيكيا بعد خسارته المباراة الثالثة على التوالي في التصفيات يوم الأربعاء.

وسقط منتخب ليبيا أمام منتخب ساو تومي وبرينسيب بهدفين لهدف ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

وتقدم المنتخب العربي بهدف سجله فيصل البدري في الدقيقة 24، لكن المنتخب المغمور سجل هدفين خلال أربع دقائق قبل نهاية اللقاء.

فقد تعادل أحمد التربي في الدقيقة 84 وسجل خوسيه دوس سانتوس هدف الفوز في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة يحتل منتخب ساو تومي المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، خلف الرأس الأخضر والمغرب المتصدران بست نقاط، علما بأنهما سيلتقيان في مباراة الجولة الثالثة السبت المقبل.

ساو تومي وبرينسيب هي دولة إفريقية تتكون من جزيرتين في خليج غينيا عند خط الاستواء غرب الجابون.

يذكر أن نهائيات كأس أمم إفريقيا يتأهل لها أصحاب المراكز الأولى في المجموعات بالإضافة للمنتخبان اللذان سيكونان أفضل الحاصلين على المركز الثاني عدا مجموعة البلد المنظم، الجابون، الذي يشارك في التصفيات أيضا.