أخبار العراق اليوم.. تصدير الغاز الإيرانى للعراق يبدأ فى مايو المقبل

أنقذ عفو رئاسى صدر فى العراق اليوم نائبًا سنيًا سابقًا كان متهمًا بالإرهاب من حبل المشنقة، وتم إطلاق سرحه بعد عام تقريبًا من عودته إلى العراق وتسليم نفسه إلى السلطات.

ومن ناحيته أعلن المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى القاضى عبد الستار بيرقدار، الأربعاء، عن إطلاق سراح النائب السابق المحكوم عليه بالإعدام غيابيًا محمد الداينى بعفو خاص، بناء على مقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهورى بذلك، موضحًا فى تصريح صحفى، أنه لا علاقة للقضاء العراقى بهذا الإجراء.

ومن جهة أخرى، قالت أخبار العراق اليوم، إن القوات المسلحة التركية شنت اليوم الأربعاء 23 مارس، غارات جوية مكثفة على حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق وجنوب شرق تركيا، وحسب بيان الجيش التركى، فقد استهدفت الغارات ملاجئ وكهوفًا ومستودعات ذخيرة تابعة لمسلحى الحزب، فى شمال العراق والمناطق الريفية جنوب شرق شيمدينلى.

وكانت الأركان العامة التركية قد أعلنت، السبت 19 من مارس الجارى، أن 28 مسلحًا كرديًا، وجنديًا تركيًا واحد قتلوا خلال مواجهات بين الجيش ومسلحى حزب العمال الكردستانى، وذكرت قيادة الأركان أن المواجهات الدامية وقعت جنوب شرق البلاد.

وتناولت أخبار العراق اليوم، قول مساعد وزير النفط الإيرانى، حميد رضا عراقى، اليوم الأربعاء، بأن تصدير الغاز الإيرانى للعراق سيبدأ فى مايو المقبل.

وذلك بموجب اتفاق وقعه البلدان، فى أغسطس 2013، ينص على استيراد العراق 7 ملايين متر مكعب من الغاز الإيرانى يومياً، ليرتفع الرقم تدريجياً حتى يبلغ 25 مليون متر مكعب بعد عامين.

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