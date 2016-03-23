أخبار فلسطين اليوم.. الجيش الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

ركزت أخبار فلسطين اليوم، على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء، 13 مواطنًا من محافظات جنين، وطولكرم، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، وسلفيت وأريحا بالضفة الغربية بفلسطين.

وأوضح نادى الأسير فى بيان له اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة جنين، فيما اعتقل الاحتلال من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم ثلاثة مواطنين، ومن محافظة سلفيت، تم اعتقال ثلاثة مواطنين. كما جرى اعتقال مواطن من طولكرم، وآخر من أريحا، كذلك من بيت ريما شمال غرب رام الله تم اعتقال مواطن.

من ناحية أخرى ألقت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى صباح الأربعاء، ثلاث قنابل دخان باتجاه بلدة العباسية بجنوب لبنان المحاذية للسياج الشائك الفاصل بين الجانبين اللبنانى والإسرائيلى. وأفادت المعلومات الواردة من المنطقة بأن الدورية الإسرائيلية ضمت ثلاث آليات، عملت على تمشيط محور العباسية الوزانى ووادى العسل.

ومن أخبار فلسطين اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلى إغلاق الضفة الغربية لمدة أربعة أيام، ومنع الفلسطينيين من دخول إسرائيل خلال عيد المساخر اليهودى "البوريم". وقال الجيش إن الإغلاق بدأ صباح الأربعاء وسينتهى فى منتصف ليلة السبت.

وتعتبر إسرائيل أن الأعياد اليهودية مناسبة محتملة للهجمات الفلسطينية، وتفرض أثنائها إغلاقًا بشكل منتظم. ويحتفل اليهود بعيد المساخر من خلال ارتداء الأطفال أزياء تنكرية وتبادل الهدايا.

ويأتى عيد هذا العام وسط موجة من العنف التى أسفرت عن مقتل 28 إسرائيليًا وأمريكيين اثنين. وقتل نحو 185 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلى خلال هذا الوقت. وتقول إسرائيل إن غالبيتهم مهاجمون، وتلقى إسرائيل باللوم فى أعمال العنف على حملة التحريض الفلسطينية، ويقول الفلسطينيون إنه نابع من الإحباط لعدم إقامة الدولة.

- قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية