تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينى بتهمة تطوير برامج اختراق الطائرات الإسرائيلية

>قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية فى بئر السبع، ضد مهندس إلكترونيات فلسطينى من قطاع غزة، تنسب إليه تهم التجسس والتآمر لتنفيذ جريمة، والتواطؤ بغية نقل معلومات للعدو، واختراق أجهزة كمبيوتر إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن شرطة النقب، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، اعتقلت فى 23 فبراير الماضي، المهندس مجد عويضة، الذى يعمل فى المجال الإلكتروني، ويقوم بوظيفة "رجل الحاسوب" لحركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن "الشاباك" اعتقل عويضة لدى خروجه من القطاع، للالتقاء بشبان فلسطينيين تم قبولهم للمشاركة فى برنامج "سوبر ستار" التليفزيونى الفلسطيني، وذلك بصفته رئيس نادى رعاية المواهب الفلسطينية.

وجاء فى لائحة الاتهام أن عويضة ينتمى لحركة الجهاد الإسلامى منذ عام 2011، ونجح خلال عمله فى تطوير برنامج حاسوب قادر على اختراق منظومة الطائرات دون طيار التى يشغلها الجيش الإسرائيلي، ما أتاح لقادة الجهاد الإسلامى مراقبة ومشاهدة كل ما تقوم به هذه الطائرات، ومعرفة ما يجرى فى القطاع من خلال الصور التى تلتقطها.

وأشارت إلى أن عويضة نجح فى تطوير برنامج أخر أتاح له اختراق شبكة كاميرات التصوير المنتشرة على الطرق الإسرائيلية، ومراقبة حركة الشرطة، وسمح لقادة الجهاد بمراقبة كل ما يجرى فى شوارع وساحات إسرائيل كافة، مثل مراقبة ورصد تجمعات السكان، وأماكن تواجد قوات الاحتلال أثناء عمليات إطلاق الصواريخ من غزة.

كما طور برنامجا سمح بمراقبة حركة الطيران فى مطار بن جوريون، والإطلاع على قائمة المسافرين، وأنواع ووزن الطائرات، وساعات الإقلاع والهبوط.

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