أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينى بتهمة تطوير برامج اختراق الطائرات الإسرائيلية

Google+ Print
تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينى بتهمة تطوير برامج اختراق الطائرات الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينى بتهمة تطوير برامج اختراق الطائرات الإسرائيلية

>قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية فى بئر السبع، ضد مهندس إلكترونيات فلسطينى من قطاع غزة، تنسب إليه تهم التجسس والتآمر لتنفيذ جريمة، والتواطؤ بغية نقل معلومات للعدو، واختراق أجهزة كمبيوتر إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن شرطة النقب، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، اعتقلت فى 23 فبراير الماضي، المهندس مجد عويضة، الذى يعمل فى المجال الإلكتروني، ويقوم بوظيفة "رجل الحاسوب" لحركة الجهاد الإسلامى فى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن "الشاباك" اعتقل عويضة لدى خروجه من القطاع، للالتقاء بشبان فلسطينيين تم قبولهم للمشاركة فى برنامج "سوبر ستار" التليفزيونى الفلسطيني، وذلك بصفته رئيس نادى رعاية المواهب الفلسطينية.

وجاء فى لائحة الاتهام أن عويضة ينتمى لحركة الجهاد الإسلامى منذ عام 2011، ونجح خلال عمله فى تطوير برنامج حاسوب قادر على اختراق منظومة الطائرات دون طيار التى يشغلها الجيش الإسرائيلي، ما أتاح لقادة الجهاد الإسلامى مراقبة ومشاهدة كل ما تقوم به هذه الطائرات، ومعرفة ما يجرى فى القطاع من خلال الصور التى تلتقطها.

وأشارت إلى أن عويضة نجح فى تطوير برنامج أخر أتاح له اختراق كاميرات التصوير المنتشرة على الطرق الإسرائيلية، ومراقبة حركة الشرطة، وسمح لقادة الجهاد بمراقبة كل ما يجرى فى شوارع وساحات إسرائيل كافة، مثل مراقبة ورصد تجمعات السكان، وأماكن تواجد قوات الاحتلال أثناء عمليات إطلاق الصواريخ من غزة.

كما طور برنامجا سمح بمراقبة حركة الطيران فى مطار بن جوريون، والإطلاع على قائمة المسافرين، وأنواع ووزن الطائرات، وساعات الإقلاع والهبوط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل