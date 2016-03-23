روسيا زودت الجيش السورى بأنظمة مدفعية ودربت القوات الكردية والسورية

>أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها زودت جيش النظام السورى بأنظمة مدفعية ومعدات استطلاع واتصالات وتكنولوجيات أخرى.

وقال قائد المجموعة الروسية فى سوريا الكولونيل جنرال ألكساندر دفورنيكوف، إن "التنسيق الجيد بين المقاتلات الروسية الجوية والقوات البرية للحكومة السورية وقوات المراقبة الوطنية على الأرض، كان العامل الأساسى وراء نجاح العمليات العسكرية ضد الإرهابيين".

وأضاف دفورنيكوف فى حوار مع صحيفة تابعة للحكومة الروسية - نقلته وكالة تاس الروسية - أنه "من أجل تعزيز قدراتهم القتالية زودنا الجيش السورى بأسلحة متطورة ومعدات عسكرية مثل أنظمة المدفعية وأجهزة الاتصالات والمخابرات وما شابه".

من ناحية أخرى أعلن قائد مجموعة القوات الروسية فى سوريا الفريق أول ألكسندر دفورنيكوف اليوم الأربعاء أن روسيا قدمت للجيش السورى أسلحة ومعدات حديثة، بما فى ذلك أنظمة مدفعية ووسائل اتصال، مضيفا أن مستشارين عسكرين روس قاموا بتدريب الجيش السورى والقوى الوطنية الكردية هناك.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن دفورنيكوف قوله إن "أساس نجاح العملية العسكرية ضد الإرهابيين كان العمل المنسق للطيران الروسى فى الجو مع وحدات القوات الحكومية (السورية) والوطنية على الأرض".

وأضاف "من أجل زيادة قدراته القتالية، قدمنا فى إطار المساعدات العسكرية التقنية، للجيش السورى أسلحة ومعدات عسكرية حديثة، منها أنظمة مدفعية ووسائل اتصال واستطلاع وغير ذلك".