أحمد سمير يرد لـ في الجول: لا أهرب من ملاقاة الزمالك.. وهذا سبب غيابي عن الإسماعيلي

لماذا غاب أحمد سمير لاعب الإسماعيلي عن مران فريقه في الأيام الأخيرة؟ لاعب الزمالك المعار إلى الدراويش يجيب لـFilGoal.com.

وكان خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي قد طلب من الإدارة استبعاد ثنائي الزمالك المعار لفريقه أحمد سمير وإسلام جمال لتغيبهما عن المران لعدة أيام بدون إذن. (طالع التفاصيل)

فيما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي ينوي التحقيق مع الثنائي. (طالع التفاصيل)

وتحدث أحمد سمير لـFilGoal.com قائلا:"أولا أحب أن أتقدم باعتذاري للجهاز الفني واللاعبين".

وأكمل"سبب غيابي عن المران جاء بسبب معاناتي من مشاكل مادية خارج النادي وقمت باللجوء لبعض المسؤولين في الإدارة للحصول على مستحقاتي المالية".

وواصل"لم أحصل إلا على 55% من مقدم التعاقد ولم يساعدني أو يقف بجواري أي مسؤول عندما طلبت المساعدة".

وأردف"بالطبع لم يكن أمامي سوى الغياب عن التدريبات مع اعترافي بأن ذلك التصرف كان خطأ".

وبسؤاله عن أن سبب غيابه يأتي بسبب عدم رغبته في ملاقاة الزمالك في المباراة التي ستقام في الدوري المصري في الرابع من شهر أبريل المقبل.

أجاب"كيف أهرب من ملاقاة الزمالك؟ لقد وقعت في وقت سابق على ورقة تفيد بتغريمي 500 ألف جنيه حال المشاركة في المباراة الماضية ضده، ورغم ذلك شاركت".

وأتم"لقد وعدني محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بإنه سيقوم بتعويضي ولكن لم يحدث ذلك ولم يتحدث معي بعد ذلك أي شخص في الأمر".

وكان إسلام جمال قد تحدث في وقت سابق لـFilGoal.com عن سبب غيابه عن الإسماعيلي مؤكدا أنه لا يهرب من ملاقاة الزمالك. (طالع التفاصيل)