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المواجهة المرعبة – أشرف قاسم يختار لـ في الجول أكثر المباريات رعبا ' شاهدتها بالعكاز '

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المواجهة المرعبة – أشرف قاسم يختار لـ في الجول أكثر المباريات رعبا ' شاهدتها بالعكاز ' المواجهة المرعبة – أشرف قاسم يختار لـ في الجول أكثر المباريات رعبا ' شاهدتها بالعكاز '

حفلت مسيرة أشرف قاسم لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر بالكثير من المباريات القوية لكن هناك واحدة كانت الأكثر رعبا بالنسبة له فما هي؟

وتحدث أشرف قاسم لـFilGoal.com قائلا:"هي مباراة لم أشارك فيها ولكنها كانت الأكثر رعبا بالنسبة لي".

وكشف"هي مباراة مصر والجزائر والتي تأهلنا بسببها لكأس العالم 1990 بعد الفوز بهدف حسام حسن".

وأكمل"تعادلنا سلبيا مع الجزائر في لقاء الذهاب ثم سافرنا لقطر لخوض مهرجان اعتزال أحد اللاعبين هناك ولكن للأسف تعرضت للإصابة في غضروف الركبة".

وواصل لاعب الزمالك السابق حديثه"حاول محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب وقتها والجهاز الطبي معالجتي لإلحاقي باللقاء ولكن دون جدوى".

وأتم"شاهدت المباراة بالعكاز من المدرجات وكانت تمثل رعبا كبيرا بالنسبة لي، لكن حسام حسن أرسلنا للمونديال وأراح الجميع".

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