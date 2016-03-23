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مجموعة مصر.. تنزانيا يحقق الفوز الأول على حساب تشاد

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مجموعة مصر.. تنزانيا يحقق الفوز الأول على حساب تشاد مجموعة مصر.. تنزانيا يحقق الفوز الأول على حساب تشاد

جانب من مباراة وتنزانيا

حقق منتخب تنزانيا أول فوز له بالمجموعة السابعة من تصفيات أفريقيا، على حساب مضيفه تشاد 1/0 ، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 . هدف المباراة الوحيد جاء فى الدقيقة 82 عن طريق اللاعب مبوانا ساماتا. بهذه النتيجة حصد التنزانى 3 نقاط ليصل إلى النقطة 4 فى المركز الثالث بالمجموعة السابعة بالتساوى مع المنتخب النيجيرى الذى يعد فارق الأهداف لصالحه، بينما يتصدر المنتخب الوطنى المجموعة برصيد 6 نقاط. ويلتقى منتخب الفراعنة بعد غدٍ الجمعة مع مضيفه نيجيريا، ضمن الجولة نفسها، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة. المجموعة الثالثة جنوب السودان يخسر وضمن المجموعة الثالثة حقق منتخب بنين فوزاً خارج أرضه على جنوب السودان، ليتصدر الأول المجموعة مؤقتاً برصيد 5 نقاط، بينما احتل الأخير المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تحتل مالى الوصافى بـ4 نقاط، وتتذيل غينيا الإستوائية المجموعة بنقطة واحدة.

 

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