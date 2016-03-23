الصحف الإسرائيلية تبرز تصريحات النائب «سيد فراج» عن دعوته لزيارة الكنيست

أبرزت الصحف الإسرائيلية، الأربعاء، تصريحات النائب البرلماني سيد فراج، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة، لوكالة «ONA» والتي دعا من خلالها لتكوين وفد برلماني مكون من 10 نواب، لزيارة الكنسيت الإسرائيلي.

وسلطت صحيفة جوراليزم بوست، الضوء على تصريح النائب سيد فراج، والذي طالب من خلاله بتشكيل وفد برلماني مكون من 10 نواب، لزيارة الكنسيت الإسرائيلي، من أجل بحث القضايا المتعلقة بين مصر وإسرائيل، على أن تكون هذه الزيارة في إطار الاستفادة الشاملة من التطور الاقتصادي والتنموي في التجربة الإسرائيلية.

وشهدت دائرة حدائق القبة، حالة من الغضب العارم، منذ أمس الثلاثاء، عقب إعلان عضو مجلس النواب عن الدائرة سيد فراج، عن مبادرة لتكوين وفد برلماني مكون من 10 نواب، لزيارة الكنسيت الإسرائيلي، سيرًا على خطى النائب السابق الدكتور توفيق عكاشة الذي استقبل السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين على العشاء في منزله.