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محافظ سوهاج والنائب مصطفى سالم يتفقدان موقع حادث مصرع طفلة طهطا‎

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18c99612-d11e-4adc-a614-9aa562863d8eمراسل «ONA»:

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يرافقه اﻻعلامي مصطفى سالم عضو مجلس النواب، عن دائرة طهطا، مساء الأربعاء، شارع النظامى و الذى سقطت فية الأسلاك الكهربائية التى أودت بحياة طفلة بالصف السادس اﻻبتدائى بمدرسة الشهيد محمد عبد الرؤوف اﻻبتدائية.

ولقيت تلميذة بالصف الثالث الابتدائى، مصرعها صباح اليوم، صعقا بالكهرباء، إثر سقوط سلك عليها بعد خروجها من باب المدرسة فى الشارع المقابل، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى طهطا العام بمحافظة سوهاج.

 يذكر أن “سالم” كان قد حصل على موافقة المسئولين بقطاع كهرباء سوهاج على إحلال وتجديد جميع الأسلاك الكهربائية بقرى ومدينة طهطا وبلغ كمية ما حصل عليه 158 ألف متر مربع، إلا أن شركة الكهرباء لم تصرف الكميات التى تمت الموافقة عليها.

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