تحرير 1707 مخالفات مرورية فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1707 مخالفات مرورية متنوعة شملت 563 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و147 مخالفة إزالة ملصقات، و154 مخالفة انتظار خاطئ، و12 حجز سيارة، و311 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و135 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و98 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و128 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و82 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 77 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 22 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 15 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و105 مخالفات عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

تحرير 1497 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية