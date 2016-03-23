استبعاد كوفي من قائمة بوركينا فاسو للإصابة

قرر محمد كوفي مدافع الزمالك العودة إلى القاهرة بعد استبعاده من قائمة بوركينا فاسو التي تستعد لمواجهة أوغندا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للإصابة.

وكان كوفي قد حصل على استدعاء منتخب بلاده من أجل المشاركة في تصفيات كأس الأمم.

لكن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل تسببت في استبعاده من القائمة النهائية لخوض مباراتي أوغندا.

وقرر اللاعب العودة إلى القاهرة لبدء تنفيذ برنامجه العلاجي استعدادا للمشاركة في مباراة شباب الضبعة بدور الـ32 من كأس مصر المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

ويعتمد أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك على كوفي بشكل أساسي في الدفاع مع أحمد دويدار في ظل إصابة علي جبر.

وسجل كوفي تحت قيادة ماكليش هدفين.