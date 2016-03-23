أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
«هيونداي – كيا» على مشارف أزمة كبيرة بسبب عيوب المحركات -
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ كمال حبيب: هناك 3 أجيال من الإرهابيين والجيل الأخير هو من نفذ العمليات في مصر -
مساء dmc - هاني لبيب : مجلس النواب والقضاء يتحملوا المسئولية الكبرى إلي ما وصلنا إليه -
حظك اليوم برج الثور الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استبعاد كوفي من قائمة بوركينا فاسو للإصابة

Google+ Print
استبعاد كوفي من قائمة بوركينا فاسو للإصابة استبعاد كوفي من قائمة بوركينا فاسو للإصابة

قرر محمد كوفي مدافع الزمالك العودة إلى القاهرة بعد استبعاده من قائمة بوركينا فاسو التي تستعد لمواجهة أوغندا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للإصابة.

وكان كوفي قد حصل على استدعاء منتخب بلاده من أجل المشاركة في تصفيات كأس الأمم.

لكن اللاعب تعرض لإصابة في الكاحل تسببت في استبعاده من القائمة النهائية لخوض مباراتي أوغندا.

وقرر اللاعب العودة إلى القاهرة لبدء تنفيذ برنامجه العلاجي استعدادا للمشاركة في مباراة شباب الضبعة بدور الـ32 من كأس المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

ويعتمد أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك على كوفي بشكل أساسي في الدفاع مع أحمد دويدار في ظل إصابة علي جبر.

وسجل كوفي تحت قيادة ماكليش هدفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب

ستاد مصر: تصريحات إيهاب جلال عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب