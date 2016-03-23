ماكليش إلى أسكتلندا.. وراحة 4 أيام للفريق

يسافر أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك إلى أسكتلندا في إجازة أيام للاطمئنان على نجله المريض وقام بإعطاء الفريق أربعة أيام راحة سلبية.

وقاد ماكليش فريق الزمالك في المباراة الودية التي أقيمت يوم الأربعاء أمام نجوم المستقبل وفاز بثلاثة أهداف لهدف (طالع التفاصيل).

وأعطى المدرب الأسكتلندي لاعبي الفريق أربعة أيام راحة سلبية قبل معاودة استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لملاقاة اتحاد الشرطة في كأس مصر لحساب دور الـ16 كما أفاد الموقع الرسمي للزمالك.

هذا بالإضافة لبدء الاستعدادات لملاقاة مولودية بجاية الجزائري في إطار دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

فيما يسافر ماكليش إلى أسكتلندا من أجل الاطمئنان على نجله المريض.