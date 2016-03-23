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أستاذ تغذية: الشاى بعد كل وجبة يقلل الوزن ومفيد لمريض السكر بدون تحلية

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أستاذ تغذية: الشاى بعد كل وجبة يقلل الوزن ومفيد لمريض السكر بدون تحلية أستاذ تغذية: الشاى بعد كل وجبة يقلل الوزن ومفيد لمريض السكر بدون تحلية
فجرت الدكتورة هيام طنطاوى أستاذ التغذية بطب عين شمس مفاجأة، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للتغذية العلاجية، والذى تنظمه الجمعية العربية للسكر مؤكدة أن الشاى بنوعيه الأحمر والأخضر يساعد فى إنقاص الوزن.

وقالت الدكتورة هيام طنطاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الشاى يعمل على تقليل السكر والدهون والمواد الضارة بالجسم على أن يكون بدون سكر، مشيرة إلى أن الشاى بنوعيه الأخضر والأحمر فعال فى خفض الوزن، ونصحت مريض السكر بتناوله بدون سكر بعد كل وجبة لتقليل نسبة السكر فى الجسم حيث يعمل على تقليل نسبة الجلوكوز فى الدم، مؤكدة أن الشاى يبحث عن السكر لتكسيره حيث يعمل على تقليل مستوى السكر فى الدم.

وأكدت أن الشاى لا يزيد ضربات القلب ويمكن تناوله بعد الأكل بدون سكر لأنه يعمل على تقليل نسبة الكولسترول والدهون بالجسم، وهو مضاد للأكسدة وإذا تم تناوله بعد كل وجبة يحافظ على وزن الجسم ويمنع زيادة الوزن.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر العلمى الــ 20 للجمعية العربية للسكر والمؤتمر الخامس للتغذية العلاجية فى نفس الوقت لارتباط السكر بالتغذية، برئاسة الدكتور شريف حافظ أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد بطب قصر العينى.

شارك فى المؤتمر حوالى 3000 طبيب من الجامعات المصرية من مختلف التخصصات، وبحضور حوالى 25 خبيرا أجنبيا وتم عقد 8 ورش عمل.

مؤتمر التغذية العلاجية (1)

مؤتمر التغذية العلاجية (2)

مؤتمر التغذية العلاجية (3)

مؤتمر التغذية العلاجية (4)

- نصائح لمرضى الكبد بمؤتمر التغذية العلاجية.. أهمها تناول الزبادى يوميا
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