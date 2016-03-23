«حدائق القبة» دائرة النقيضين.. «شعبان» يحارب التطبيع.. و«فراج» يدعو لزيارة الكنيست

محمد ربيع:

شهدت دائرة حدائق القبة، حالة من الغضب العارم، منذ أمس الثلاثاء، عقب إعلان عضو مجلس النواب عن الدائرة سيد فراج، عن مبادرة لتكوين وفد برلماني مكون من 10 نواب، لزيارة الكنسيت الإسرائيلي، سيرًا على خطى النائب السابق الدكتور توفيق عكاشة الذي استقبل السفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين على العشاء في منزله.

وعلى الرغم من لقاء عضو الدائرة خالد عبد العزيز شعبان، السفير الفلسطيني بالقاهرة ودعوته على العشاء في منزله؛ لترميم ما أفسده “عكاشة” ولتأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأزلية مع بني صهيون، إلا أن “فراج” لم يتعلم الدرس، ووقع في فخ التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وخرج النائب سيد فراج، أمس، بتصريح مستفز لكافة المصريين وهو دعوته لزيارة الكيان الصهيوني من أجل بحث القضايا المتعلقة بين مصر وإسرائيل، على أن تكون هذه الزيارة في إطار الاستفادة الشاملة من التطور الاقتصادي والتنموي في التجربة الإسرائيلية، متناسيًا بذلك الدماء التي تراق يوميًا على أرض فلسطين من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعد “حدائق القبة”، من دوائر قاهرة المعز المثيرة للجدل، لوجود نائبين متناقضين بها وهما، النائب خالد عبد العزيز شعبان، الذي حارب التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال استضافته للسفير الفلسطيني بمنزله، والآخر النائب المثير للجدل سيد فراج الذي دعا لزيارة الكنيست الإسرائيلي.

تصريح صادم..

أعلن النائب سيد فراج، عضو مجلس النواب، عن حدائق القبة، خلال كلمته عن مبادرته لتكوين وفد برلماني مكون من 10 نواب، لزيارة الكنسيت الإسرائيلي، لبحث القضية المتعلقة بين مصر وإسرائيل، على أن تكون هذه الزيارة في إطار الاستفادة الشاملة من التطور الاقتصادي والتنموي في التجربة الإسرائيلية.

وأضاف فراج، في تصريح لوكالة ONA، الثلاثاء، أنه يجب الاستفادة من إسرائيل في جميع الجوانب المتطورة التي توصلت لها دون النظر الى قضية التطبيع مع الصهاينة، مؤكدًا أن الشعب المصري مسالم، قائلاً: “إنه لا يرفض التطبيع، ويجب التواصل معهم”.

“عبد العزيز” يرمم ما أفسده “عكاشة”..

دعا المحامي الحقوقي طارق العوضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، السفير الفلسطيني بالقاهرة جمال الشوبكي، على دعوة عشاء الأسبوع الماضي، ردًا على دعوة النائب السابق توفيق عكاشة للسفير الاسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين، على العشاء بمنزله الشهر الماضي، والتي أفقدته عضويته بالمجلس.

ورحب السفير الفلسطيني بالدعوة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الفلسطينية وعدم تأثرها ببعض الشوائب التي حدثت بعد دعوة “عكاشة” لسفير الكيان الصهيوني في منزله.

حملة توقيعات لسحب الثقة من “فراج”..

طالب طارق العوضي، المحامي بالنقض، أهالي حدائق القبة، الثلاثاء، بجمع توقيعات لسحب الثقة من النائب سيد فراج، عقب دعوته لتشكيل وفد برلماني، لزيارة الكنيست الإسرائيلي.

وكتب العوضي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “ادعو شباب وشيوخ ورجال نساء واطفال حدائق القبة الى البدء فى حملة توقيعات لسحب الثقة من النائب سيد فراج ؟؟؟ وليعلم اللذين ظلموا اى منقلب ينقلبون ؟؟ وأن العدو سيظل اسمه اسرائيل”.