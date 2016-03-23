بالصور.. مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة يحتفل بعيد الأم

نظم مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة، احتفالية لعيد الأم اليوم الأربعاء تحت رعاية محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة وبريادة وفاء أبو المعاطى مدير المركز.

أكدت أبو المعاطى حرص المركز على تكريم الأم فى عيدها وإبراز دورها المهم فهى من تبنى أجيال المستقبل ولها كل الاحترام والتقدير هو ما نزرعه بداخل أطفال المركز.

وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية قدمها الأطفال حملت معانى الشكر لكل أم وحضر الحفل أولياء الأمور والعاملين بالمركز والأطفال.

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