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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية من داخل وحدة الإيداع والتحفظ.

وتم ضبط كل من "محمود.م" 19 سنة، و"إسلام.ا" 17 سنة، و"رضا.ال" 17 سنة، و"محمد.ر" 16 سنة، و"يوسف.ع" 16 سنة، و"محمد.م" 15 سنة، "جميعهم عاطلون ومقيمون بدائرة القسم وبحوزتهم 3 دراجات نارية قاموا بسرقتهم من وحدة الإيداع والتحفظ، التابعة للمحافظة الكائنة بدائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، وتم التحفظ على الدراجات النارية بديوان القسم، وتحرر المحضر جنح محرم بك وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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