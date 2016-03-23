قاضى التخابر مع قطر يسمح لمرسى بالحديث.. والمتهم لزملائه: "صابرو ورابطوا"

سمح المستشار محمد شرين فهمى قاضى قضية "التخابر مع قطر" قبل تحديد 23 أبريل القادم موعدا للنطق بالحكم، للمتهم الأول "محمد مرسى" الحديث للمحكمة، وذلك بعد طلبه فى الجلسات السابقة، وكان القاضى قد وعده بأنه سيسمح له بالحديث بعد انتهاء المرافعات فى القضية، والتى انتهت اليوم بسماع المحامى "محمد الجندى" دفاع المتهم السادس "محمد عادل كيلانى"، فقال القاضى له " اتفضل يا مرسى".

وبدأ مرسى بإلقاء التحية على الحضور قبل حديثه للمحكمة، فقاطعه القاضى "خش يا مرسى فى طلباتك اللى عايز تقولها"، فأكمل مرسى قائلا، أنه يريد التحدث فى دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليه، والتمسك فى أن يطول فى دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة، وبدأ كلامه: "إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم"، فقاطعه القاضى قائلا: "يا مرسى هذه الأمور خارج إطار المحكمة، تحدث فى موضوع القضية".

فأكمل "مرسى" حديثه موجها كلامه إلى القاضى قائلا: "لابد أن تعطينى الإحساس بالطمأنينة، وتمنحنى الفرصة بالراحة فى الحديث، وأنا لما ألقى التحية على الحضور فيكون ذلك إطالة على المحكمة"، وأضاف مرسى موجها حديثه إلى المتهمين والموجودين بالقاعة: "صابروا ورابطوا واتقوا الله"، فأغلق القاضى الميكرفون عليه لعدم انصياعه لكلام المحكمة.

- 23 أبريل الحكم على محمد مرسى و10 آخرين فى قضية "التخابر مع قطر"

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