مدير الحماية المدنية بالجيزة: محطة مترو الدقى لم تشهد أى حرائق اليوم

أكد اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، عدم تلقيه أى إخطار بشأن نشوب حريق فى محطة مترو الدقى، اليوم الأربعاء.

وأضاف الشلقانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحالة الأمنية هادئة ولا توجد أى بلاغات بشأن نشوب حريق بأى محطات مترو تابعة لمحافظة الجيزة.

وفى سياق متصل، نفى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو أحمد عبد الهادى، حدوث أى حريق داخل محطات مترو الخط الثانى، مؤكدًا انتظام حركة القطارات.

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