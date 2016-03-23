اجتماعية الشارقة تجمع طفلة البث المباشر بوالدها

حققت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أمنية الطفلة عائشة في رؤية والدها والذي لم تره منذ ولادتها وفقاً لما قالته في اتصال هاتفي على برنامج البث المباشر، وحصدت من خلاله تعاطف آلاف المتابعين والمغردين على شبكات التواصل الاجتماعي و المنتديات الاجتماعية بعد عرضها لحالتها الصحية واضطرارها للسفرل للعلاج خارج الدولة وإهمال والدها لها وعدم رؤيتها منذ مولدها وقد بلغت سنها التاسعة.

وكشفت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري عن أن الطفلة ضحية الانفصال الاسري واستغلال الاطفال من قبل احد والدي المنفصلين لتحقيق منافع شخصية مشيرة الى ان حالة الام والضغوط المادية والمعنوية عليها دفعتها لتلقين ابنتها قصة غير حقيقة على البث المباشر بهدف الحصول على بطاقات سفر على الدرجة الاولى.

و أوضحت المري ان خط نجدة الطفل في الدائرة 800700 تحرك فور وصول بلاغ عن حالة الطفلة وتواصل مع الاب الذي تجاوب مباشرة وتم تأمين لقاء بين الطفلة ووالدها في الملتقى الاسري التابع للدائرة ،لافتة الى ان التحقيق في البلاغ أظهر عدم دقته حيث ان تبين من تحقيق الاختصاصيين الاجتماعيين ان الاب ملتزم برعاية الطفلة من خلال سداد النفقة الشهرية وتكاليف المسكن كما كان له دور كبير في تأمين رحلة العلاج للطفلةعلى نفقة جهة حكومية فضلا عن ان الطفلة تعرفت الى والدها فور دخوله الى مقر الملتقى الاسري والذي أكد انه رأى ابنته العام الماضي.

وتابعت المري ان الطفلة غيرت أقوالها بعد رؤية والدها، وأخبرت الاخصائيين أنها التقت والدها في العيد، وتعامل الاخصائيون بحكمة مع الموقف حيث تم ترك الطفلة مدة مناسبة مع والدها لاستعادة الاستقرار العاطفي بين الطرفين وإعادة الثقة للطفلة بحماية والدها ورعايته لها، كما تم توعية الاهل وخصوصا الام بخطورة طريقتها المتبعة في التعامل مع الطفلة.

وقالت المري أن الضغوط التي واجهتها الام دفعتها الى استخدام الطفلة كأداة للضغط على الاب مأكدة أن الحادثه فريدة من نوعها في مجتمع الدولة في أن تلجأ ام الى استخدام طفلتها لتعديل تذاكر سفر الطائرة من الدرجة السياحية الى درجة رجال الاعمال، مبينه ان الحالة الاجتماعية لمجتمع الدولة ورعاية الحكومة الكاملة للمواطنين لا تتركهم في حاجة الى مثل هذه التصرفات مأكدة أن جهه حكومية في الدولة تتكفل بعلاج الطفلة في الخارج وتأمين جميع مستلزمات السفر

وأشارت المري إلى ان الام دفعت طفلتها الى الاستجداء واستخدمت اسلوب تربية غير ملائم من دون تقدير الاثر العميق لتلك الطريقة على الطفلة خصوصا بعد انتشار قصتها الغير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليم الطفلة طرق غير صحية في الحصول على مبتغاها ودفعها الى تشويه سمعة والدها مطالبة الأهالي بتقدير عواقب تصرفاتهم على أطفالهم قبل تطبيقها.

و أكدت المري ان والدي الطفلة أظهرا اهتماما لمصلحة طفلتهم مشيرة الى ان الدائرة تعمل على توقيع اتفاقية العلاقة الوالدية بين الطرفين لتأمين لقاء مستمر بين الاب وطفلته مبينه أن الاب كان يتأخر في رأية الطفلة بسبب الخلافات مع والدتها والذي احتوته الدائرة بين الطرفين بتغليب مصلحة الطفلة وإعطائها المقالم الاول عند والديها.

واشارت المري الى ان الضرر الواقع على الطفلة بحاجة الى سنوات طويله لمعلاجته خصوصا بعد ظهور حقيقة القضية وانقلاب المجتمع ضد الام والثورة التي تشكلها وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانضباط في الكلام والتعابير المستخدمة عن الام و الاسرة من قبل البعض مأكدة أن كل ذلك سيكون له أثره الطويل على نفسية وشخصية الطفلة وتعاطي المجتمع معها.

و أكدت المري ان الدائرة ستقف الى جانب الطفلة وتبقى على تواصل معها حتى التأكد من استقامة حياتها الاسرية وعدم تعرضها للاستغلال مره اخرى و زوال التأثيرات النفسية والاجتماعية عليها.