عمرو موسى خلال لقاء سفراء أوروبيين: مواجهة الإرهاب حربنا جميعا ومصر جاهزة

استقبل عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية فى مكتبه مساء اليوم سفراء كل من بلجيكا وفنلندا والسويد وسويسرا لدى القاهرة، وذلك فى لقاء حول بعض المستجدات والتطورات على الساحة المصرية والأوروبية والإقليمية.

تقدم موسى خلال اللقاء بالعزاء لسفير بلچيكا ولكل السفراء الأوروبيين فى ضحايا الاعتداءات التى حدثت فى بروكسل أمس، مؤكداً أن الحرب على الإرهاب هى حربنا جميعاً ضد عدو مشترك، وأن السبيل الأساسى لهزيمة الإرهاب هو بالعمل المشترك ضده مع ضرورة تفهم مشاكل واحتياجات المنطقة. ناقش موسى خلال اللقاء الخطوات الإيجابية التى تتخذها مصر فى ظل انتهاء البرلمان من إعداد لائحته، والاستعداد لتشكيل اللجان، وهو ما رحب به السفراء الأوروبيين، مؤكدين أن برلمانات بلادهم تنتظر تشكيل اللجان فى المجلس المصرى لبدء التعاون النوعى والمتخصص بين الأعضاء. وقال موسى، خلال اللقاء إن مصر جاهزة على كل المستويات للعمل من أجل مستقبل أفضل، وأن هناك فرصة للتعاون سوياً أكثر من أى وقت مضى فى ظل قيادة تعلم جيداً البعد المتوسطى لمصر كما تعمل فى البعد الإفريقى والعربى.