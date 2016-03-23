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شفاينشتايجر يصاب في ركبته ويعود لمانشستر يونايتد للعلاج

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شفاينشتايجر يصاب في ركبته ويعود لمانشستر يونايتد للعلاج شفاينشتايجر يصاب في ركبته ويعود لمانشستر يونايتد للعلاج

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إصابة باستيان شفاينشتايجر لاعب ومانشستر يونايتد بقطع في الرباط الجانبي لركبته في تدريبات الماكينات الألمانية يوم الثلاثاء.

وكان شفاينشتايجر قد أصيب في يناير الماضي بركبته وعاد للمشاركة مع فريقه هذا الشهر، وتم تأكيد إصابته بعد خضوعه للفحص بالأشعة في ميونيخ يوم الأربعاء.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الألماني "قائد منتخب ألمانيا عانى من قطع جزئي بالرباط الجانبي في ركبته اليمنى بعد تدخل بالتدريبات ظهيرة يوم الثلاثاء، وتم تأكيد التشخيص بواسطة الأشعة التي أجراها الطبيب هانز فيلهيلم مولر".

وتابع "هو سوف يتلقى علاجه بناديه مانشستر يونايتد، بالاستشارة مع الطاقم الطبي لمنتخب ألمانيا".

ولم يتم توضيح مدة غياب اللاعب، لكنه سيغيب عن مواجهتي إنجلترا وإيطاليا الوديتين في 26 و29 من الشهر الجاري.

وشارك شفاينشتايجر هذا الموسم في 31 مباراة هذا الموسم وسجل هدف وحيد وصنع هدفين.

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