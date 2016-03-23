الزمالك يقلب تأخره أمام نجوم المستقبل لفوز بثلاثية وديا

فاز الزمالك علي فريق نجوم المستقبل بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب حلمي زامورا بمقر الزمالك اليوم الأربعاء.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات فريق المدرب أليكس ماكليش لمواجهة مركز شباب الضبعة في كأس مصر نهاية الشهر الجاري.

وأحرز أهداف الزمالك كلا من باسم مرسي ومحمد إبراهيم ومحمود خالد "شيكا"، وجميع الأهداف كانت في الشوط الثاني.

بينما احرز وائل عبد الفتاح هدف نجوم المستقبل قبل نهاية الشوط الأول.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود جنش وباهر المحمدي و محمد الشحات ورمزي خالد ومحمد عادل جمعة وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم ومحمود كهربا ومحمد سالم وأحمد حسن مكي و باسم مرسي.

ودفع ماكليش بثلاثة تغييرات في الشوط الثاني بنزول محمد خليفة بدلا من محمد سالم ومحمود براني بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود خالد "شيكا" بدلا من أحمد حسن مكي.

وبجانب غياب الدوليين، غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لتواجده في مسقط رأسه بأسوان بإذن من الجهاز الفني.