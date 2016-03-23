الاتحاد البلجيكي يتراجع في قراره.. ودية البرتغال في ليريا

أعلن الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم رسميا عن نقل وديته مع البرتغال والتي ستقام خلال الأسبوع المقبل إلى مدينة ليريا بدلا من إلغائها.

وكان الاتحاد البلجيكي قد أصدر بيانا في وقت سابق بإلغاء المباراة لدواعي أمنية، عقب هجمات إرهابية في بروكسل.

وجاء في بيان رسمي على موقع الاتحاد البلجيكي "مجلس إدارة الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قد اتفق مع مدرب المنتخب والطاقم التدريبي وقد قبلنا طلب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بنقل المباراة عندهم في مدينة ليريا".

وأضاف البيان "على أن يقام اللقاء في نفس الموعد يوم 29 مارس".

وكان المنتخب قد ألغى تدريباته يوم الثلاثاء والأربعاء عقب الهجمات الإرهابية في العاصمة البلجيكية، في حين أن مارك فيلموتس مدرب المنتخب ولاعبيه كانوا مصرين على خوض المباراة.

الجدير بالذكر أن منتخب بلجيكا قد ألغى في نوفمبر الماضي مباراة ودية له مع منتخب إسبانيا على خلفية هجمات إرهابية في باريس.