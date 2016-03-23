أمريكى يصاب بهجمات بروكسل وينجو من عمليات إرهابية لثالث مرة

خرج حيا من 3 مواقع تعرضت لهجمات إرهابية فى 3 دول، هو مبشر الكنيسة المورمونية، ميسون ويلز، كان أولها تفجيرات ماراثون بمدينة بوسطن الأميركية فى أبريل 2013. المبشر الأمريكى البالغ من العمر 19 عاما نجا مرة أخرى من الموت المحقق حينما كان فى صالة المغادرة بمطار بروكسل أمس الثلاثاء، والتى تعرضت لهجمات إرهابية، وراح ضحيتها 34 قتيلا وأصيب العشرات. ووفقا لـ”سكاى نيوز”، لم تكن هذه المرة الأخيرة، فقد أصيب الشاب بجروح خلال الهجمات الإرهابية التى ضربت العاصمة الفرنسية باريس فى نوفمبر العام الماضى، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا وأصيب العشرات، لذلك استحق الشاب لقب “ناج فوق العادة”.