رئيس الوزراء: خروج 9 مليون مواطن من مظلة الدعم مايو المقبل

استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عددا آخر من نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، استكمالا للقائه مع نواب محافظة الجيزة، حيث أشار رئيس الجكومة إلى أن المواطن يعد بؤرة اهتمام الحكومة، وأن برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومى وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوها إلى أن ترشيد الانفاق الحكومى أولوية أولى، والتعيينات تكون للتخصصات التى نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل فى مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتى يجب ألا تقل عن 6%، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9% خلال عامين. وشدد على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذى سينتهى فى أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه. وقال إن الحكومة ستطرح كافة المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير، كاشفا عن أن ما وصلنا إليه من تراكم للمشكلات فى العقود الماضية مرجعه عجز الموارد وتشابك القوانين وتعارضها مع بعضها البعض فى بعض الأحيان. وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادى، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للانفاق على الخدمات فيما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها إلى أن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم فى القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.