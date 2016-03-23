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وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي بتونس

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وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي بتونس وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد مشاركته في اجتماع دول الجوار الليبي بتونس

سامح شكري – أرشيفية

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية، عصر الأربعاء، قادما من تونس على طائرة للطيران بعد زيارة شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالعاصمة التونسية .

وقال شكري، خلال كلمته بالاجتماع، إن نجاح ليبيا في عبور عنق الزجاجة والخروج من أزمتها الراهنة، هو نجاح لدول الجوار كافة، بينما سيكون للفشل في تحقيق ذلك ثمن باهظ يدفعه في الأساس مواطنو ليبيا الأشقاء، وتدفعه دولنا جميعًا.

ودعا شكرى، وزراء خارجية دول الجوار إلى مواصلة التمسك بدور مجلس النواب كونه يظل الظهير الشرعى الوحيد للاتفاق السياسى والذى بدونه لن يكتمل البناء المؤسسى الليبى، ولن يتسنى استكمال باقى خطوات الإنتقال السياسى من إقرار التعديلات المطلوبة للإعلان الدستورى، وإصدار التشريعات المنظمة لحياة المواطن الليبي، واعتماد خطط وميزانيتها، وممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية .

وناشد وزير الخارجية، دول الجوار التي تعد الأكثر حرصاً على مستقبل ليبيا الشقيقة، رئاسة مجلس النواب الليبى لتحمل المسئولية التى أولاها الشعب الليبى إياها، وأن تعمل فوراً وبدون إبطاء على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنى، لضمان منحها تلك الشرعية الكاملة المستندة إلى صحيح الممارسة الديمقراطية، وتفويت الفرصة على القلة المغرضة للتشكيك في تلك الشرعية على غرار ما سبق أن شهدناه من تصرفات تهدف لعرقلة المسار السياسي .

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أونا

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