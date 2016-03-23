بداية الشوط الثاني - الزمالك 0- نجوم المستقبل 1

يتابع FilGoal.com مباراة الزمالك ونجوم المستقبل الودية على ملعب حلمي زامورا.

- بداية الشوط الثاني من المباراة.

- نهاية الشوط الأول بتقدم نجوم المستقبل بهدف في الدقيقة الأخيرة.

يبدأ الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك مواجهة نجوم المستقبل الودية، معتمدا على ثلاثة مهاجمين في التشكيل الأساسي.

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب الضبعة في دور الـ32 من كأس مصر، بمواجهة نجوم المستقبل وديا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد الشحات - رمزي خالد - محمد عادل جمعة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا"

خط الهجوم: باسم مرسي - أحمد حسن مكي - محمد سالم