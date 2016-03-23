المواجهة المرعبة – عبد الظاهر السقا يختار لـ في الجول أكثر مباراة خاف منها.. ' الأولى '

لعب عبد الظاهر السقا مباريات مصيرية عديدة بقميص منتخب مصر، منها مباراتي الجزائر في 2009 على سبيل المثال، ولكنهما خرجوا من اختيار المدافع الدولي السابق لأكثر مباراة خاف منها في تاريخه.

وبدأ السقا تصريحاته لـFilGoal.com قائلا "لم أرهب أو أخاف أي مواجهة في حياتي".

وأضاف "لكن خوفي من مباراة تونس في تصفيات كأس العالم 1998 كان كبيرا".

وتأهل منتخب تونس لكأس العالم 1998 على حساب المنتخب المصري بفارق 6 نقاط، وكان المنتخبين قد تعادلا 0-0 في مباراة القاهرة.

وشرح السقا "كانت المباراة الدولية الأولى لي، في وسط استاد القاهرة الممتلئ عن آخره".

وأتم "لعبت المباراة بالكامل وسط كوكبة من نجوم الكرة حينها".