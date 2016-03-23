مؤتمر مدرب نيجيريا: لن نعطي مصر فرصة.. وهكذا سنوقفهم

يثق سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا في أن فريقه لن يعطي فرصة لمنتخب مصر للتحرك أو صناعة اللعب خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره النيجيري ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الأفريقية لعام 2017 يوم الجمعة ويقام لقاء الجولة الرابعة بين المنتخبين يوم الثلاثاء.

وقال سياسيا في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء ونقله موقع "فانجاردنجر": "لن نخشى من مواجهة المصريين، نحن نعرفهم فعليا، ونريد أن نؤكد أن خططنا صحيحة، علينا أن نلعب كوحدة واحدة معا، وألا نعطي الخصم فرصة".

وأضاف "إن منحناهم مساحة للتحرك سيسبب لنا ذلك العديد من المشاكل، لن نعطيهم فرصة للتحرك".

وأتم "لا يجب أن نقلق من أي شيء، لأنا في موطني، ولذا يجب ألا يكون لدينا أي ضغوط هنا".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن منتخب نيجيريا في المركز الثاني.