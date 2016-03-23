وصول 151 ألف طن سولار وقمح وذرة إلى ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية فى بيان اليوم، إن ميناء الإسكندرية استقبل اليوم السفينة "كاب باكتون" المحملة بـ33 ألف طن سولار قادمة من اليونانى، كما يجري تفريغ السفينة "وادي سفاجا" المحملة بـ63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، والسفينة "وادي الكرنك" المحملة بـ55 ألف طن ذرة قادمة من روسيا.

وشدد اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء فى بيان، علي المختصين بالميناء لاتخاذ كافة الإجراءات نحو فحص هذه الشحنات، والكشف عليها والتاكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.