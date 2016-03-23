صور.. بعثة المنتخب تغادر إلى «كادونا» لمواجهة نسور نيجيريا

مراسل «ONA»:

غادرت مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، بعثة منتخب مصر القومي لكرة القدم متوجهة إلى مدينة “كادونا” النيجيرية على طائرة خاصة لخوض مباراة الجولة الثالثة أمام نيجيريا المقرر لها الجمعة، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وأنهت سلطات المطار، إجراءات سفر البعثة من مبني الركاب رقم “٣” بالمطار .

يرافق المنتخب كل من “هانى أبو ريدة المشرف على المنتخب، وحسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة المصرية فى نيجيريا، إلى جانب الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، و25 لاعباً”.

وشملت قائمة المنتخب 20 لاعباً من المحليين، وهم “أحمد الشناوى وعلى جبر وحمادة طلبة وأحمد دويدار وعمر جابر وحازم إمام وطارق حامد وأيمن حفنى ومصطفى فتحى وحسام غالى وأحمد حجازى ورامى ربيعة ورمضان صبحى وصبرى رحيل وعبد الله السعيد وعمرو جمال من الأهلى وعصام الحضرى ومحمد الشناوى حارس مرمى وإبراهيم صلاح ومروان محسن، إلى جانب 5 محترفين هم: “محمد صلاح لاعب روما الإيطالى، ومحمد الننى المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أندرلخت البلجيكى، وعمرو وردة لاعب بانيتوليكوس اليونانى”، وسيصاحبهم هانى أبو ريدة المشرف على الفريق وإيهاب لهيطة مدير المنتخب وحسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة .

وتواجد الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة بصالة السفر بمطار ٣ قبل مغادرة بعثة المنتخب إلى نيجيريا وذلك في إطار حرصه علي التأكد من أن كافة اعضاء البعثة تم تطعيمهم ضد الفيروسات .

وقال قنديل، إن أطباء الحجر الصحي بالمطار يقوموا بتطعيم عدد من لاعبو المنتخب قبل السفر الي نيجيريا، ضد فيروس الحمي الصفراء الذي يتوطن في المناطق المدارية من افريقيا، مؤكدا أن لاعبو المنتخب قد حصلوا من قبل على تطعيمات ضد الأنفلونزا الموسمية والالتهاب السحائي والصفرا وشلل الأطفال .