مصرع تلميذة صعقًا بالكهرباء في سوهاج‎

مراسل «ONA»:

لقيت تلميذة مصرعها، الأربعاء، بعد أن سقط عليها سلك كهربائى أثناء عودتها من المدرسة بأحد شوارع مدينة طهطا بسوهاج.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أأمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد مصرع تلميذة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الشهيد محمد عبد الرؤوف الابتدائية بمدينة طهطا.

وتبين أنه أثناء عودة التلميذة رحمة جمال محمود فراج 12 سنة من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى الى محل أقامتها بشارع أبو الهوى بمدينة طهطا عقب انتهاء اليوم الدراسى سقط عليها سلك كهربائى غير معزول بشارع النظامى وهو الشارع التى تقع فية مدرسة التلميذة الامر الذى ادى الى وفاة المذكورة فى الحال

تم نقل جثمان الطفلة الى مستشفى طهطا المركزى تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتحرير محضر بالواقعة.