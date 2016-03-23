أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
صوت الآن.. رمضان صبحي ينافس دوناروما ومبابي على جائزة أفضل صاعد في أوروبا -
المقاصة يواصل الحفاظ على المركز الثاني بـ«ركلتي جزاء» -
مرتضى منصور: الزمالك أعلن الحداد.. وأطالب بتجميد جميع المسابقات -
ستاد مصر: حقيقة مفاوضان النادي الأهلي مع حسين الشحات - نجم مصر للمقاصة -
40 صورة ترصد آثار انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية -
وقفه صامته بالشموع من امام كنيسة ما جرجس -
مساء dmc - تشييع جنازة الشهيد الرائد عماد الركايبي في البحيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصرع تلميذة صعقًا بالكهرباء في سوهاج‎

Google+ Print
مصرع تلميذة صعقًا بالكهرباء في سوهاج‎ مصرع تلميذة صعقًا بالكهرباء في سوهاج‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

لقيت تلميذة مصرعها، الأربعاء، بعد أن سقط عليها سلك كهربائى أثناء عودتها من المدرسة بأحد شوارع مدينة طهطا بسوهاج.

 وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أأمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد مصرع تلميذة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الشهيد محمد عبد الرؤوف الابتدائية بمدينة طهطا.

وتبين أنه أثناء عودة التلميذة رحمة جمال محمود فراج 12 سنة من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى الى محل أقامتها بشارع أبو الهوى بمدينة طهطا عقب انتهاء اليوم الدراسى سقط عليها سلك كهربائى غير معزول بشارع النظامى وهو الشارع التى تقع فية مدرسة التلميذة الامر الذى ادى الى وفاة المذكورة فى الحال

تم نقل جثمان الطفلة الى مستشفى طهطا المركزى تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتحرير محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا