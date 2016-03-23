وائل شرف يردّ على بسام الملا : ألا يكفيك سبع سنوات من عمري

دمشق _ خلدون عليا

شنّ الفنان السوري وائل شرف الشهير بشخصية " العكيد معتز " هجوماً لاذعاً على المخرج بسام الملا بعد مقابلة إعلامية لبسام قال فيها إنّ لمسلسل " باب الحارة " فضل كبير على وائل وهو ما لا يجب أن ينساه، وذلك في رده على سؤال عن اسباب اعتذار وائل عن المشاركة ببطولة الجزئين الثامن و التاسع من العمل .

و كانت " سيدتي نت " أول من انفرد بنشر الخبر حينها وأكدت أن السبب يعود للأجر المادي المرتفع جداً الذي طلبه وائل شرف، وهو ما اشار إليه المخرج الملا في مقابلته بالإضافة إلى تواجد وائل في بريطانيا لدراسة الإخراج .

التصريح استفزّ وائل بدرجة كبيرة ما دعاه للرد على صفحته الشخصية على " فيسبوك " حيث كتب : " مساء الخير يا حبايب، قبل قليل قرأت مقالاً عن باب الحارة يتحدث فيه المخرج عن تجاهلي فضل باب الحارة عليّ ، مع أنني أقفلت هذا الباب تماماً وفتحت باباً جديداً لمشروعٍ جديدٍ في حياتي متمنياً التوفيق للجميع ولكن استوقفتني هذه الجملة فأحببت أن أعلِّق عليها بنقطتين صغيرتين ".

وأضاف وائل : " النقطة الأولى: أقول أنا وائل شرف أن الفضل أولاً وآخراً لله عز وجل الذي أراد التوفيق لهذا العمل ، وإن كان من فضل بشري لنجاح شخصية معتز في هذا العمل فهو بكل تواضع بتقديري الشخصي لي للأسباب التالية أولاً الموهبة وهي من الله عز وجل ، ثانياً من اجتهادي الشخصي لفرصة أتتني مثل أي فرصة قد تأتي لأي شخص في العالم ، فبعض الأشخاص يُحسنون استغلالها وتوظيفها لخدمتهم وهذا ما قمتُ به ، والبعض الآخر تمر عليه الفرصة وكأنها من الأساس لم تأتِ".

وتابع وائل : " النقطة الثانية : إذا افترضنا جدلاً أن هناك من فضل لهذه الشخصية عليّ وأن معتز هو الذي قدم لوائل شرف وليس وائل شرف من قدّم وصنع شخصية معتز، فأقول: هذه الشخصية أخذت من عمري فقط" سبع سنوات" وأسأل كم سنة يجب أن تأخذ بعد حتى أكون قد وفيت هذا الفضل ".

وأعاد وائل للأذهان الخلاف الذي حدث بينه و بين المخرج بسام الملا في الجزء الرابع وقال : " علاوةً على ذلك ألا يذكر المخرج أنه عندما حاول استبعادي في الجزء الرابع بعد أن مضينا العقود وكدت أن أباشر في التصوير ، فأوقف التصوير وألغى كل اتفاق والتزام بيننا وأسند الدور لزميلي قُصي خولي وعَدل عن رأيه بعد عدّة أيام، كيف أني عُدت إلى العمل بكل طيبة خاطر ولم يكُلفه الأمر شيء سوى الاعتذار . ألا يعُتبر هذا رداً كافياً لما سماه المخرج " فضل باب الحارة" ... " .

وختم وائل حديثه بالقول : " حقيقةً هذا الأمر لا يدعوني لشيء إلا للابتسام.. و سؤال خطر في بالي أن أسأله للمخرج : ماذا عن " فضل باب الحارة" عليك؟!!!! " .