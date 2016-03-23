سعاد عبدالله: لهذا السبب تعرّضت للمواقف الصعبة في مسلسل "نوايا"

انطلق مؤخراَ عرض المسلسل الدرامي التلفزيوني الجديد "نوايا" وذلك عبر شاشة الـــ MBC . العمل من تأليف الكاتبة الشابة نوف المضف وإخراج المتميز منير الزعبي، ومن بطولة النجمة القديرة سعاد عبدالله التي كان لــ "سيدتي نت" فرصة الحديث معها ومع بعض نجوم العمل.

صراع وأحداث

انتقلت "سيدتي" بالحديث إلى بطلة المسلسل الفنانة سعاد عبدالله، فألقت الضوء على شخصية "شيخة" التي تجسدها فقالت:"إن العمل يعتبر حالة خاصة بوجود نص غني بالأحداث و المواقف التي حصلت في فترة التسعينات وما أعقبها من تغيرات طرأت على المجتمعات الخليجية ناهيك عن ثورة التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على المجتمع، كما وأن للعمل نكهة خاصة فهو من توقيع الكاتبة الكويتية الشابة نوف المضف، والتي تؤكد يوماً بعد آخر نضج تجربتها ومقدرتها على تحليل الواقع بطريقة ذكية وسلسة" .

وزادت عبدالله : "شيخة" ذات شخصية قوية وقاسية في بعض الأحيان، مما يسبّب لها الكثير من المواقف الصعبة مع الشخصيات المشاركة في العمل. كما وأن لها قلباً طيباً مما يجعلها أيضاً محبوبة ومميزة من الأغلبية .

محظوظة بوجودها

ومن "شيخة " توجهت "سيدتي نت " إلى " لطيفة " وتجسد شخصيتها الفنانة فاطمة الصفي التي قالت: "لطيفة" ابنة أخت "شيخة". وهذا ما يجعل أغلب مشاهدي إلى جوار الفنانة القديرة سعاد عبد الله عبر شخصية ثرية بالمواقف. وهذا ما يجعل دوري مهماً وحساساً للغاية بوجود الكثير من المواقف التي أواجهها".

دوامة شديدة

أما الفنانة أمل العوضي فقالت لـ سيدتي نت": "أنا ابنة "ماما شيخة " وأجسد شخصية "بسمة" التي ترتبط بعلاقة مع أحد الشباب العائدين من الخارج بعد الدراسة الأكاديمية ويجسد شخصيته الفنان حسين المهدي. إلا أن تلك العلاقة تصادف الكثير من العثرات والتعقيدات. وهذا ما يدخلها في دوامة شديدة".

رهان حقيقي للدراما الخليجية

ومن جانبه صرح منتج العمل عامر الصباح : "سعاد عبد الله أينما وجدت يكون الإبداع. فهي تمثل رهاناً حقيقياً للدراما الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص والعمل معها في حد ذاته مكسب لأي جهة منتجة لأنها ودائما ما تمتع جمهورها بكل ما هو جديد ومبهر. وجديدنا لهذا العام مع "أم طلال" ما يعرض حالياً مسلسل "نوايا" والثاني تصوير مسلسل "ساق البامبو" للدورة الرمضانية المقبلة .

وعن العمل أضاف : "إنه عمل درامي من الطراز الأول لكاتبة تتنفس الإبداع ولمخرج فذّ ومتميز ونجمة قديرة تعرف ماذا تختار وتقدم .

حالة من التحدي

من جانبه،صرح المخرج منير الزعبي قائلاً : "تجربة عامرة بالتحدي لنوعية القضايا مع ازدحام ثري للشخصيات، كما وأن العمل مع القديرة سعادة عبدالله التي لطالما انتظرت اللحظة لنعمل سوياً، يشكّل لي حالة من التحدي من أجل تقديم صبغة فنية جديدة تتجاوز الحدود".

الجدير بالذكر ان المسلسل من بطولة الفنانة سعاد عبدالله ويشاركها البطولة كل من سليمان الياسين وأحمد مساعد وانتصار الشراح وفاطمة الصفي وأمل العوضي وفهد العبدالمحسن وعبدالله الطراروة وغرور ولولوه الملا وحسين المهدي وعدد آخر من النجوم الشباب ومن انتاج صباح بكتشرز ومنتج منفذ سبكتروم بكتشرز وإخراج منير الزعبي.

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