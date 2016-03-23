كيت مدلتون تتبع بفخر خطوات الأميرة ديانا

تستعيد كيت مدلتون Kate Middleton ذكرى حماتها الأميرة ديانا Diana بطرق عدّة، من أسلوب أزيائها إلى خاتم خطوبتها المذهل، وبطبيعة الحال تسمية ابنتها الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا Charlotte Elizabeth Diana . وتكمل الدوقة إرث الأميرة الراحلة لتصل إلى تناول قضايا حقيقية مثل الصحة العقلية للأطفال، ورغبتها في منح الأمير جورج George والأميرة شارلوت Charlotteتربية سليمة وخاصة قدر الإمكان، حتى أنها وزوجها الأمير وليام William يحتضنان إرث الأميرة ديانا Diana المعنوي والخيري والأخلاقي بشكل كبير.

قالت روزا مونكتون Rosa Monckton ،إحدى الصديقات المقرّبات من الأميرة ديانا، لمجلة PEOPLE في عددها الصادر هذا الأسبوع:

"ستكون الدوقة فخورة بشكل لا يصدق في حال تابعت مسيرة الأميرة الراحلة، خصوصاً في طريقة منحها أولادها حياة مستقرة في هذه البلاد، بما أن حياتهم ستكون تحت الأضواء طوال الوقت".

أما الخطوة المثالية التي خطتها دوقة كامبريدج لتستقلّ في حياتها عن رسميات منصب زوجة الأمير وولي العهد البريطاني، كما حاولت الأميرة ديانا Diana أن تفعل سابقاً، فهي في عدم قبولها التعاليم الملكية التي تفرض عليها اتباع القوانين الصارمة لتكون أميرة، كما صرّح الحارس السابق لـ ديانا Diana كين ويرف Ken Wharfe ، مؤلف كتاب Closely Guarded Secret الذي كتبه عن الأميرة الراحلة.

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