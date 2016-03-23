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راديو مصر وBBC يحتفلان بنجاح “بروح رياضية”..ويستعدان للموسم الثاني‎

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راديو مصر وBBC يحتفلان بنجاح “بروح رياضية”..ويستعدان للموسم الثاني‎ راديو مصر وBBC يحتفلان بنجاح “بروح رياضية”..ويستعدان للموسم الثاني‎

احتفلت أسرة راديو و البي بي سي بنجاح برنامج “بروح رياضية” الذي تنتجه أذاعة بي بي سي ويذاع الجمعة من كل اسبوع من الثامنة الي العاشرة مساء علي راديو مصر. وحقق البرنامج منذ اذاعته نجاحا جماهيريا كبيرا ، كان دافعا لتجديد اهداء البرنامج لموسم جديد
> وتأتى هذه الخطوة تعزيزاً للتعاون المستمر بين المؤسستين العريقتين والذى يشمل تبادل الزيارات بين الإعلاميين وأيضاًّ إذاعة حلقة يومية من برنامج “ساعة إخبارية” باللغة الإنجليزية والتي تبث على الإذاعة الأوروبية بمصر

حضر الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة في استديوهات راديو مصر صفاء حجازي رئيس قطاع الاخبار وأكرم شعبان مدير مكتب البي بي سي في القاهرة ومأثر المرصفي مدير عام راديو مصر ، وعماد مدحت مدير وحدة الرياضة بالبي بي سي ورغدة يوسف مدير تطوير العلاقات بالبي بي سي ، وأسرة راديو مصر.
> وصرحت مأثر المرصفي مدير راديو مصر بأن البرنامج يغطي مساحة مهمة علي خريطة المحطة نظرا لانه يقدم حصادا سريعا لأهم الاحداث الرياضية علي مدار الاسبوع عربيا ودوليا من خلال الاخبار والحوارات التي يتضمنها البرنامج
> وقال عادل سليمان، رئيس قسم الإذاعة في بي بي سي عربي “إن هذا التعاون في غاية الأهمية لإذاعة بي بي سي العربية مع راديو مصر، فمصر من أهم دول المنطقة وبها جمهور كبير ومستمعون لإذاعة بي بي سي عبر أكثر من سبعين عاما، كما نرحب بهذه الشراكة مع إذاعة راديو مصر التي تعد من أهم الإذاعات التي تبث على الإف إم وتصل الى جمهور عريض في أنحاء مصر المختلفة،وأضاف ان هذا التعاون سيتيح لمستمعي بي بي سي وراديو مصر الاستماع الى برنامج “بروح رياضية” بشكل نقي مرة كل أسبوع والتفاعل مع أهم الأحداث والفاعليات الرياضية في المنطقة والعالم”
> وجدير بالذكر أن بروح رياضية هو برنامج يتابع ويحلل الأخبار الرياضية العربية والعالمية ويركز بشكل رئيسي على قصص الرياضة المحلية والدولية المهمة لجمهورنا في المنطقة كما يتيح البرنامج فرصة للجمهور للمشاركة والتفاعل مع البرنامج وفقراته بطرق متعددة من خلال صفحة البرنامج على مواقع التواصل على الإنترنت

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