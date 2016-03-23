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"علوم الإسكندرية" تستقبل وفد من هيئة "فولبرايت"

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"علوم الإسكندرية" تستقبل وفد من هيئة "فولبرايت" "علوم الإسكندرية" تستقبل وفد من هيئة "فولبرايت"
استقبلت كلية العلوم جامعة الإسكندرية اليوم، وفد هيئة الفولبرايت برئاسة الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى للهيئة، وذلك بمدرج أحمد زويل بمبنى الكلية بالشاطبى.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن اللقاء تناول بحث تبادل وجهات النظر حول الاستفادة من المنح والبرامج الثقافية والعملية فى مختلف التخصصات التى تقدمها الهيئة، كنوع من التقارب بين الشعوب وتم الاشارة إلى أن تتمتع بوجود كل التخصصات ووجود بها ثقل فى بعض التخصصات، مثل الفنون والعلوم الإسلامية والعمارة، بالإضافة إلى عراقة جامعة الاسكندرية ونشرها العديد من البحوث العلمية فى كافة المجالات.

وأعلنت مدير البرامج بهيئة الفولبرايت، أن الإعلان عن المنح سيبدأ فى شهر إبريل القادم، وآخر موعد للتقدم لمنح الماجستير هو 12 مايو القادم، وأن آخر موعد للتقدم للباحثين بمرحلة ما بعد الدكتوراه هــو يوليو 2016.

وأشار الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى رؤية جامعة الإسكندرية فى إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين على نفقة الجامعة، للمعايشة العلمية وتبادل الثقافات والاحتكاك بالمجتمع العلمى وذلك إيماناً من جامعة الإسكندرية بتنمية قدرات أعضاءها.

وأكد الدكتور محمد اسماعيل عميد الكلية، حرص الكلية على الاستفادة من هذه المنح تشجيعاً لابناءها المعيدين والمدرسين المساعدين، وحرص الكلية على الارتقاء بالهيئة المعاونة وكذلك كيفية التقييم الجيد لتلك البرامج.

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مصر 365

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