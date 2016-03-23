حبس مواطن عامين مع الإيقاف لحيازته سيارتين مسروقتين بالدلنجات

قرر المستشار محمد عنانى رئيس محكمة جنح الدلنجات بحضور محمد الشاذلى وكيل النائب العام بأمانة سر راضى أبو بكر والسيد أبو يوسف، اليوم الأربعاء، فى القضية رقم 776 لسنة 2016، حبس مواطن سنتين مع الشغل وإيقاف الحكم، لحيازته سيارتين مسروقتين، وحبس المتهم الثانى الذى باع له السيارتين سنتين مع الشغل والنفاذ، لاتهامهما بحيازة سيارتين مسروقتين وعليهما لوحات معدنية مزورة كانت مع المتهم الأول .

ترجع أحداث الواقعة حينما قاد العقيد السيد الصيرفى، مفتش مباحث إدارة المرور بمنطقة دمنهور، بإشراف اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، حملة مرورية مكبرة بدائرة مركز الدلنجات، أسفرت عن ضبط سيارة ميتسوبيشى مسروقة بحوزة المتهم "م.م. ا" وعقب استئذان النيابة العامة تمكن العقيد السيد الصيرفى مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور من ضبط سيارة جيب شيروكى أخرى مسروقة بمنزل المتهم، وبالعرض على المستشار محمد شلوف رئيس نيابة الدلنجات، قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

ضبط 5 سيارات مسروقة بالبحيرة خلال حملة لضباط مباحث الإدارة العامة للمرور