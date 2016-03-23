عامل يتهم موظف وزوجته بقتل ابنته وسرقة مصوغاتها فى القليوبية

اتهم عامل بقرية طنط الجزيرة بطوخ، موظفا بالمعاش وزوجته بقتل ابنته - زوجة نجلهما - وذلك بالتعدى عليها بالضرب حتى الموت، بهدف الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، تم نقل الجثه إلى مسشتفى طوخ المركزى، وألقى القبض على المتهمين وأحيل للنيابة التى تولت التحقيقات.

تلقى العميد إيهاب هاشم مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سهام ص.م 32 سنه ربة منزل جثة هامدة إثر عدة إصابات فى أنحاء الجسد.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مير الأمن، حيث انتقل اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والمقدم أحمد الخولى رئيس مباحث المركز.

بالمعاينة، تبين أن الجثه بها إصابات فى الوجه وأنحاء الجسد، وتوصلت التحريات أنه بسؤال والدها اتهم كلا من والد زوج الضحية، ويدعى عزت ع ح 64 سنه بالمعاش بمشاركة والدة الزوج وداد م ع 55 سنه بالتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها فى أنحاء الجسد لقيامهما بطلب إعطائهما مصوغاتها الذهبية لهما لبيعها، حيث نشبت بينهم مشاجرة، قاموا على إثرها بضربها حتى الموت، تم القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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