زيزو وعبد الحفيظ يعودان من تركيا بعد اختيار تصميم زي الأهلي الجديد

يعود عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من تركيا إلى القاهرة يوم الخميس، وذلك بعد اختيار الزي الجديد للفريق والخامات والتصميمات بالاتفاق مع شركة سبورتا.

واتجه زيزو وعبد الحفيظ إلى تركيا من أجل اختيار التصميم الجديد لزي الفريق واختيار الخامات والتصميمات بالاتفاق مع شركة انتاج الملابس الرياضية "سبورتا" والتي تتولى تصميم ملابس الفريق.

وفاضلا بين عدة تصميمات عقب جولة في خط الإنتاج الخاص بالشركة بمقرها في تركيا، واستقرا على أفضل الخامات والتصميمات التي تناسب الفريق.

واعتمد الأهلي على عينات "سبورتا" في أكتوبر 2014 وهي راعي قمصان الفريق لمدة موسمين.