البورصة تربح 1ر3 مليار جنيه تفاؤلا بالتعديل الوزاري ومؤشرها يكسب 88ر0 %

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدعومة بالتفاؤل الذي ساد بين أوساط المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والأفراد المصريين.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليار جنيه ليبلغ مستوى 9ر448 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس 30/ بنسبة 88ر0 فى المائة لينهي التعاملات عند مستوى 47ر7495 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/ إيجي اكس 70/ بنحو 22ر1 في المائة ليبلغ مستوى22ر365 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 2ر1 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 69ر789 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة، إن السوق بدأت على تراجع نسبي لمؤشراتها لكن مع بدء تداول الأسماء المرشحة للوزارة الجديدة خاصة على صعيد المجموعة الاقتصادية تبدل سلوك المستثمرين نحو الشراء ما قاد مؤشرات السوق للارتفاع عند الإغلاق.شكلتها المجموعة الاقتصادية واختيار أسماء لها خبرات طويلة خاصة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بوزارات المالية والاستثمار واستحداث وزارة لقطاع الأعمال عزز من تفاؤل المستثمرين .