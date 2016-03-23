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اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الحوثيين ضد المحررين اليمنيين

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اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الحوثيين ضد المحررين اليمنيين اتحاد الصحفيين العرب يدين جرائم الحوثيين ضد المحررين اليمنيين
أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الاستهداف الجماعى الذى تعرض له أمس الأول عدد من المصورين الصحفيين بمدينة تعز باليمن من قبل مسلحى جماعة الحوثى وصالح، وأسفر عن استشهاد المصور الصحفى محمد غالب المجيدى وإصابة المصورين نائف الوافى، وهيكل العريقى، وعبد القوى العزانى، وعبد الحكيم مغلس.

وأضاف الاتحاد، فى بيان له أنه يدين بكل قوة هذا الاعتداء الغاشم الذى أودى بحياة المصور الصحفى الشهيد محمد غالب المجيدى، وإصابة زملائه الآخرين أثناء تأدية واجبهم الإعلامى دفاعا عن حرية الرأى والتعبير والكلمة المسئولة ونقل الحقائق إلى الرأى العام بكل دقة وموضوعية.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن تضامنه مع نقابة الصحفيين اليمنيين فى إدانة هذه الجريمة البشعة التى تتعارض مع كافة القوانين الدولية، مطالبا كافة المنظمات الدولية والحقوقية والاعلامية بإدانة هذا العمل الاجرامى الذى راح ضحيته الشهيد محمد غالب المجيدى وإصابة زملائه الآخرين واعتباره عملا إرهابيا يشكل انتهاكا للحقوق والحريات العامة ويتعارض مع حرية الراى والتعبير.


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