مقتل 10 من عناصر حركة الشباب شمالى الصومال

أعلن نائب محافظ إقليم (مودوج) الصومالى أحمد موسى نور مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الصومالية على يد قوات (بونتلاند) فى قرى ساحلية بمنطقة (جرعاد)، الاستراتيجية شمالى الصومال.

وذكر راديو (شابيلى) الصومالى الأربعاء، أن عددا من الجنود قتلوا خلال الهجمات دون تفصيل عددهم.

>وقال وزير إعلام إقليم بونتلاند- المعلن من جانب واحد- محمود حسن سوعدى أن القوات ألقت القبض على 100 عنصر من الحركة المتطرفة.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الإفريقى، وكان آخرها الهجوم الذى نفذه مسلحوها على جنود كينيين فى إقليم جيدو فى يناير الماضى والهجوم على مطعم فى مقديشيو أواخر الشهر نفسه.

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