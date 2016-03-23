برنامج الأغذية العالمى: نصف محافظات اليمن على شفا المجاعة

>يقول برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة إن نحو نصف محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة على شفا المجاعة بسبب الحرب الدائرة فى البلاد فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة معونات غذائية.

وتعزو جماعات المعونة الأزمة إلى القيود التى يفرضها التحالف العربى بقيادة السعودية على الوصول للموانئ التى تسيطر عليها جماعة الحوثى وتتهم الحوثيين بمنع وصول الإمدادات إلى بعض المناطق بما فى ذلك مدينة تعز فى جنوب غرب البلاد.

وقال أدهم مسلم نائب مدير شؤون اليمن فى برنامج الأغذية العالمى إنه من منظور الأمن الغذائى فقد صنفت عشر من محافظات اليمن على أنها تمر بحالة طوارئ مشيرا إلى أنها الخطوة التى تسبق المجاعة.

>وقال إن القتال الدائر خلال الأشهر الإثنى عشر الأخيرة أدى إلى نزوح نحو 2.3 مليون شخص وجعل أكثر من نصف عدد سكان البلاد البالغ 26 مليون نسمة فى حاجة ماسة للمعونات الغذائية.

وأضاف أن ذلك يعنى أن على البرنامج ألا ينتظر حتى يصل الوضع إلى حد المجاعة وأنه يجب عليه التصرف فورا لتقديم المعونات الإنسانية مباشرة.

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